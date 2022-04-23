السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

احتفالا بعيد القيامة.. «النقل» توزع الهدايا على المواطنين بالمترو

النقل توزع الهدايا
النقل توزع الهدايا على المواطنين بالمترو

أطلقت وزارة النقل، حملة "عيدك عيدنا هنفرح أولادنا" أثناء احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد من خلال توزيع عدد 1000 الف من الهدايا الرمزية كابات للشباب والفتيات داخل محطات مارى جرجس و الدمرداش بالخط الأول للمترو وذلك، بالتنسيق الكامل بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مع بنك الكساء المصري، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة النقل.

 

وشملت الحملة توزيع عدد 500 هدية  بمحطة مارى جرجس و500 هدية بمحطة الدمرداش على مرتادي مترو الأنفاق بالتنسيق بين العميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل، والمهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

 

وقام أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق بالتنسيق الكامل مع فريق عمل بنك الكساء المصري وتواجد فريق عمل من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للمشاركة فى عملية التوزيع، ومن المنتظر إستعداد الحملة لتوزيع عدد من الهديا الرمزية للأطفال أثناء تواجدهم مع ذويهم أول أيام عيد الفطر المبارك داخل عدد من محطات و قطارات مترو الأنفاق.


وتتقدم وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها بخالص التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ولجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة احتفالات أعياد الربيع.

 

وكان قد أعلنت إدارة مرفق مترو الأنفاق عن استعدادها لاحتفالات المصريين بعيد شم النسيم، حيث ستتم زيادة عدد القطارات خلال فترة الذروة للتأكد من عدم وجود تكدس.

 

وأوضحت أنه ستتم زيادة 12 قطارًا في الخط الأول للمترو (حلوان– المرج الجديدة)، وكذلك الخط الثاني للمترو «المنيب– شبرا الخيمة» سيتم تزويده بـ12، للتأكد من عدم وجود زحام على القطارات خاص خلال فترة الذروة.

 

وأشارت إلى أنه سيتم توفير عدد من عمال الصيانة للتعامل الفوري مع أي عطل من أعطال المترو، إلى جانب ذلك تتم متابعة حركة القطارات بالكامل، للتأكد من عدم وجود أي مشكلة فنية في القطارات سواء في الخط الأول للمتر «المرج الجديد- حلوان»، أو الخط الثاني للمترو «شبرا الخيمة– المنيب».

إطلاق حملة عيدك عيدنا هنفرح أولادنا الإخوه الأقباط بعيد القيامة بالمترو هنفرح القيامة بالمترو إطار الدور المجتمعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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