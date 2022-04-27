انخفاض في أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022، انخفاضًا خلال تعاملات منتصف اليوم، ويبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء بشكل كثيف مما أدى إلى ارتفاع معدلات البحث على المحركات العالمية وعلى رأسها "جوجل"، ويبحث المصريون عن أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وتستعرض "الدستور" خلال ذلك التقرير أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24: 1257 جنيهًا، مقارنة ببداية التعامل 1263 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21: 1100 جنيهات، مقارنة ببداية التعامل 1105 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 943 جنيهًا، مقارنة ببداية التعامل 947 جنيهًا.

واستقر سعر الجنيه الذهب: 8840 جنيه.

سعر الذهب العالمي 1895 دولارا للأونصة.

أسعار مصنعية الذهب في السوق المحلية

وتتراوح نسبة المصنعية ما بين 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، ويقدر سعر المصنعية ما بين 30 إلى 65 جنيهًا للجرام الواحد وتختلف من محل وغيره داخل الصاغة.

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الدولار يشهد تراجعًا في البنوك المصرية

وشهد الدولار تراجعًا ملحوظًا بداية التعاملات الصباحية، والذي كان له السبب الرئيسي في تراجع سعر الذهب، ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي حول إجازة عيد الفطر للبنوك عام 2022 فقد أوضح البنك المركزي المصري أن إجازة البنوك 5 أيام خلال الأسبوع المقبل في عيد الفطر 2022.