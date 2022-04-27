الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انخفاض في أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022، انخفاضًا خلال تعاملات منتصف اليوم، ويبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء بشكل كثيف مما أدى إلى ارتفاع معدلات البحث على المحركات العالمية وعلى رأسها "جوجل"، ويبحث المصريون عن أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وتستعرض "الدستور" خلال ذلك التقرير أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24: 1257 جنيهًا، مقارنة ببداية التعامل 1263 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21: 1100 جنيهات، مقارنة ببداية التعامل 1105 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 943 جنيهًا، مقارنة ببداية التعامل 947 جنيهًا.

واستقر سعر الجنيه الذهب: 8840 جنيه.

سعر الذهب العالمي 1895 دولارا للأونصة.

موعد إجازة عيد الفطر للبنوك 2022

قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الفطر 2022 والإجازات الرسمية

أسعار مصنعية الذهب في السوق المحلية

وتتراوح نسبة المصنعية ما بين 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، ويقدر سعر المصنعية ما بين 30 إلى 65 جنيهًا للجرام الواحد وتختلف من محل وغيره داخل الصاغة.

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الدولار يشهد تراجعًا في البنوك المصرية 

وشهد الدولار تراجعًا ملحوظًا بداية التعاملات الصباحية، والذي كان له السبب الرئيسي في تراجع سعر الذهب، ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي حول إجازة عيد الفطر للبنوك عام 2022 فقد أوضح البنك المركزي المصري أن إجازة البنوك 5 أيام خلال الأسبوع المقبل في عيد الفطر 2022.

  • البنك الأهلي المصري: 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 18.48 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و18.55 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: 18.48 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 18.47 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.
  • البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه.
  • بنك قناة السويس: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.56جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.
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