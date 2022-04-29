ضبط 11 طن أسمنت محجوبة عن التداول بالأسواق في الغربية

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين، في ضبط 11 طن أسمنت تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن لتجارة مواد البناء "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتم تحرير محضرًا بالواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.