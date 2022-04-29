الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إتيكيت اصطحاب الأطفال في زيارات العيد

أرشيفية
أرشيفية

جرت العادة على تبادل الأهل والأقارب والأصدقاء، الزيارات في الأعياد والمناسبات السعيدة، وفي كثير الأحيان يتواجد عدد من الأطفال للاحتفال بهذه المناسبة مع أقرانهم، وأصدقائهم من نفس السن، وفي حالة اصطحاب طفلك عند القيام بزيارة للآخرين سواء كانوا من الأهل أو الأصدقاء، فهناك عدد من الضوابط والقواعد الخاصة بـ الإتيكيت والتي يجب اتباعها متى أردت أن تمر هذه الزيارة بسلام دون إحراج لأي من الطرفين.

في السطور التالية نشير إلى إتيكيت اصطحاب الأطفال في الزيارات العائلية بعيد الفطر المبارك، وذلك بحسب ما ورد في موقع "cosmopolitan ":

قدمي لطفلك النصائح قبل الزيارة:

هناك عدد من النصائح التي يجب أن تقدميها للطفل قبل الذهاب إلى هذه الزيارة العائلية وأخبريه بضرورة اتباعها، ولكن لا تنبهي أنه في حالة عدم الالتزام بالتعليمات سوف يكون هناك عقاب وإنما بدلا من الحديث عن العواقب التي سوف يتعرض لها في حال عدم الالتزام يمكن أن تخبريه عن الفوائد الإيجابية التي يمكن أن تمنحها لطفلك في حال التزامه، فهذه الطريقة أفضى من التهديد والتوعيد الذي يجعل الطفل ضعيف الشخصية مهزوز.

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لا تجعلي طفلك يغيب عن عينك:

بالطبع فإن اللحظة التي يغيب فيها طفلك عن عينك فهو بالضرورة يعبث بمتعلقات الآخرين، وربما يحدث تلف بأشياء لا يمكن إصلاحها مما يتسبب لك ووالده في الحرج، ولكن يمكن تجنب ذلك كله إذا ما وجهتي أمرا لطفلك بعدم العبث بمتعلقات الآخرين والجلوس إلى جوارك حتى ينتهي موعد الزيارة، وعدم التحرك إلا بعد أخذ الإذن المسبق وأمام عينيك.

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لا تذكري ثمن الهدية أمام طفلك:

في المناسبات السعيدة والأعياد غالبا ما نقوم باصطحاب الهدايا إلى الأطفال الصغار أو أهل المنزل الذي نقوم بزيارته، وهذا شيء محمود ولكن من المهم عدم ذكر ثمن الهدية أمام الطفل الصغير لأنه من الممكن أن يردد ثمنها أمام أصحاب المنزل مرة أخرى مما قد يشعرك بالحرج، لذلك من الاتيكيت ألا يتم ذكر ثمن الهدية أمام الأطفال الصغار بأي حال من الأحوال. 

عيد الفطر عيد الفطر المبارك الزيارات العائلية الأعياد اتيكت الزيارة

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وائل لطفي

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