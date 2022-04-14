تعرف على إتيكيت استقبال الضيوف في شهر رمضان

يشتهر شهر رمضان المبارك بكثرة العزائم، فإذا كنت من الأشخاص الذين تحرص على استضافة آخرين في منزلهم فلا بد من الحرص على عدد من القواعد الخاصة بإتيكيت استقبال الضيوف والتي يجب اتباعها منذ اللحظات الأولى لوجود الضيوف في منزلك.

في السطور التالية نشير إلى عدد من القواعد الخاصة بالإتيكيت والتي يجب اتباعها عند استقبال الضيوف، بحسب ما ورد في موقع "ndtv" وهي:

إحضار أحذية إضافية:

من المعروف أنه عند الدخول إلى منزلك أو منزل الآخرين من الهم أن نقوم بترك الحذاء في الخارج، هذه أيضا من قواعد الإتيكيت التي يجب أن يقوم الضيف بها وحتى صاحب المنزل، ولذلك لابد من إحضار حذاء بديل يمكن التجول به بسهولة داخل المنزل عوضا عن حذائهم الذي تركوه في الخارج.

استخدام كلمات الترحيب:

من المهم أن يحرص الأشخاص الذين يقومون باستقبال الضيوف على استخدام كلمات الترحيب ورسم البسمة على وجهكم أثناء تواجدهم في المنزل، كي لا يشعروا بأنهم ضيوف غير مرغوب فيهم، وإنما تعمل الإبتسامة وكلمات الترحيب على شعور الضيف بالسعادة وأنه مرحب به في المنزل.

السؤال عن الطعام المفضل:

من المهم أن تسأل الضيف عن أنواع الطعام التي يقضلها وتقوم بإحضارها له كي لا يشعر الضيف بالإحراج عندما يجد أن جميع ألوان الطعام الموجودة بالسفرة لا يفضل شيء منها، لذلك من المهم أن تسأل الضيف عن أنواع الأطباق الرئيسية التي يفضلها، أما إن كنت على دراية بمطلبات الضيف من البداية وهو قريب منك بما يكفي، في هذه الحالة لابد من القيام بإحضار الطعام الذي يحبه.

إحضار متطلبات الصلاة:

طالما أن هذه العزومة جاءت في أثناء شهر رمضان المبارك، فمن المعروف أن موعد الفطار سيكون وقت آذان المغرب ومن الممكن أن يرغب الكثير من الموجودين في الصلاة لذلك لابد من توفير عدد من سجدات الصلاة والإسدالات المخصصة لهذا العرض لكي لا يشعر الضيف بالإحراج، فلا تترك له الفرصة لكي يسأل وإنما أجعل كل شيء أمامه لتعفيه من السؤال والإخراج.