الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لنقل 5 مصابين فى حادث بالطريق الزراعى بالقليوبية

حادث مروري بالطريق
حادث مروري بالطريق الزراعي بالقليوبية

تعطلت حركة المرور بالطريق الزراعي مصر - الإسكندرية، أمام مدخل مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب وقوع حادث تصادم أربع سيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 4 سيارات وونش بالطريق الزراعي أمام مدخل مدينة طوخ، وتعطل حركة المرور بالطريق وسقوط 5 مصابين من جراء الحادث. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وتم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين من على الطريق الزراعي إلى مستشفى بنها الجامعي والمستشفيات المجاورة حفاظًا على أرواحهم.

وبالمعاينة، تبيَّن أن السيارات المشاركة في الحادث أرقامها هي: 1023، 1653،2692، 1025، 1021، 2322 وجار إسداء النصح للمواطنين لإخلاء الطريق وتجنيب السيارات المتسببة في الحادث على جانبيِّ الطريق؛ لعدم تعطل المرور ومصالح المواطنين والمسافرين وأصحاب السيارات.

وكلَّفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الطريق الزراعي القليوبية محافظة القليوبية حادث تصادم حركة المرور مدينة طوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لنقل 5 مصابين فى حادث بالطريق الزراعى بالقليوبية

«معيط»: ملتزمون بمساندة المصدرين رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

غرف طوارئ وصيانة محطات المياه.. «الري» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا