الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لنقل 5 مصابين فى حادث بالطريق الزراعى بالقليوبية

تعطلت حركة المرور بالطريق الزراعي مصر - الإسكندرية، أمام مدخل مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب وقوع حادث تصادم أربع سيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 4 سيارات وونش بالطريق الزراعي أمام مدخل مدينة طوخ، وتعطل حركة المرور بالطريق وسقوط 5 مصابين من جراء الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وتم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين من على الطريق الزراعي إلى مستشفى بنها الجامعي والمستشفيات المجاورة حفاظًا على أرواحهم.

وبالمعاينة، تبيَّن أن السيارات المشاركة في الحادث أرقامها هي: 1023، 1653،2692، 1025، 1021، 2322 وجار إسداء النصح للمواطنين لإخلاء الطريق وتجنيب السيارات المتسببة في الحادث على جانبيِّ الطريق؛ لعدم تعطل المرور ومصالح المواطنين والمسافرين وأصحاب السيارات.

وكلَّفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.