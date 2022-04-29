الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النقل» و«موانئ أبوظبي» توقعان مذكرة لإنشاء البنية الفوقية لمحطة بميناء سفاجا

وزير النقل
وزير النقل

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس، توقيع مذكرة الشروط والأحكام لمنح حق الإلتزام لادارة وتشغيل وانشاء البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري وذلك بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبوظبي التابعة لشركة أبوظبي القابضة وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

ووقَّع على المذكرة، اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وسيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي.

ويأتي هذا التوقيع كبداية لتعاون كبير بين وزارة النقل المصرية وشركة أبوظبي القابضة لإقامة مناطق صناعية ولوجيستية تخدم الميناء.

ويُعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا هو أحد المشروعات القومية المهمة نظرًا للموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة ٨١ هكتار وطول أرصفة ١٠٠٠ متر وعمق ١٧ متر لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل و مخطط بدء التشغيل به مطلع عام 2024، ويعتبر هو النافذة الجديدة لتجارة جنوب الوادي والمثلث الذهبي.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى  نجاح وزارة النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مثل CMA في ميناء الإسكندرية ويوروجيت وهاباج لويد وكونتشيب في ميناء دمياط، وهاتشيسون في مينائي الإسكندرية والسخنة، واليوم موانئ أبوظبي في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، مما يساهم في التنافسية في الأداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود على المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويوفر فرص عمل متعددة في كافة نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر على الاقتصاد القومي والتنمية.

وزير النقل يشهد توقيع مذكرة لادارة لانشاء البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى موانئ أبو ظبي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل

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