«نتفليكس» تخفض عدد موظفى التسويق بعد خسارة مشتركين

بدأت شركة نتفليكس مرحلة لخفض التكاليف، وذلك بالتخلص من عدد غير معلوم من الوظائف المتعلقة بالتسويق، وفقا للعديد من الأشخاص الذين قالوا إنه تم تسريحهم.



وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أن هذا الخفض يأتي بعد أسبوع من إعلان الشركة عن خسارة في عدد المشتركين لأول مرة منذ أكثر من عقد.



وفقدت خدمة البث المباشر ومقرها لوس جاتوس بولاية كاليفورنيا 200 ألف مشترك خلال الربع الأول وتتوقع أن تخسر المزيد في الربع الحالي، وهو الكشف الذي أثار قلق المستثمرين وسلط الضوء على الضغوط التنافسية المتزايدة التي تواجهها نتفليكس.



ورفضت نتفليكس الكشف عن عدد الموظفين الذين تم تسريحهم.

وأوضحت منصة "نتفليكس" الأمريكية العملاقة للبث التدفقي أن هذا التراجع مرتبط بشكل أساسي بصعوبة الحصول على مشتركين جدد في كل مناطق العالم، بالإضافة إلى تعليق الخدمة في روسيا.

وقالت المنصة في بيان أرباحها: "أعطت جائحة كوفيد صورة ضبابية من خلال تضخيم نمونا في العام 2020 ما دفعنا إلى الاعتقاد بأن معظم نمونًا المتباطئ عام 2021 كان بسبب تقدم كوفيد".

وتوقّعت "نتفليكس" أن تكسب 2,5 مليون مشترك إضافي، وكان المحللون يتوقعون عددا أكبر حتى، لكنها خسرت بدلا من ذلك بعضا منهم، ما أدى إلى انخفاض مجموع الاشتراكات إلى 221,64 مليونًا.

أوضحت المجموعة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرًا "تسبب تعليق خدمتنا في روسيا والانخفاض المستمر في عدد المشتركين الروس في خسارة صافية بلغت 700 ألف اشتراك، ولو ذلك، كان سيكون لدينا 500 ألف اشتراك إضافي" مقارنة بالربع الماضي.

وحققت "نتفليكس" إيرادات بلغت 7,9 مليارات دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى مارس، أي 10 % أكثر من الفترة نفسها العام الماضي، ويعزى ذلك خصوصًا إلى زيادة عدد المشتركين على أساس سنوي (+6,7 %)، وزيادة كلفة اشتراكاتها، لكن أرباحها الصافية بلغت 1,6 مليار مقارنة ب1,7 مليار في الربع الأول من العام 2021.