كوريا الجنوبية ترفع إلزامية ارتداء كمامة الوجه فى الهواء الطلق

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-كيوم اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية سترفع إلزامية ارتداء كمامة الوجه في الهواء الطلق اعتبارا من يوم الاثنين رغم أن الناس سيظلون بحاجة إلى ارتداء كمامة الوجه عند حضور الأحداث التي تضم أكثر من 50 شخصا أو استخدام المرافق متعددة الاستخدامات.

وجاء هذا القرار بعد أن ألغت البلاد الأسبوع الماضي معظم قيود التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا بما في ذلك رفع سقف التجمعات وقيود ساعات العمل كجزء من الجهود للعودة إلى الحياة الطبيعية قبل الجائحة وسط اتجاه هبوطي في حالات الإصابة بكورونا.

وقال كيم خلال اجتماع للاستجابة لكوفيد-19 في سيئول إن الحكومة قررت عدم ازعاج الناس وإحباطهم حيث كان لا يسمح لهم بخلع كمامة الوجه حتى أثناء المشي بمفردهم وأثناء التنزه العائلي على الرغم من وجود مخاوف.

وصرح بأنه بالنظر إلى الوضع الوبائي الذي يشهد اتجاها هبوطيا لمدة 6 أسابيع منذ الوصول إلى ذروته، ورغبات الشعب، قررنا مواصلة تحسين قيود مكافحة الفيروسات.

وكان ارتداء كمامة الوجه إلزاميا منذ أكتوبر عام 2020، وحاليا، قد يواجه الأشخاص الذين لا يرتدون كمامة الوجه في الهواء الطلق غرامات مالية.

وذكر رئيس الوزراء أنه على الرغم من رفع إلزامية وضع كمامة الوجه في الهواء الطلق من حيث المبدأ، لا تزال القاعدة الإلزامية سارية على الأحداث في الهواء الطلق التي تضم 50 شخصا أو أكثر مثل المظاهرات والفعاليات الثقافية والرياضة وغيرها.

وأضاف أنه يوصى بارتداء كمامة الوجه عندما يصعب على الناس الابتعاد مسافة متر واحد على الأقل عن بعضهم البعض في التجمعات والظروف التي يمكن أن تنشر فيها الكثير من رذاذ اللعاب مثل الصراخ والغناء.

كما يوصى بشدة بارتداء كمامة الوجه لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض كورونا أو المعرضين لمخاطر الإصابة العالية بالعدوى.

وقال كيم إن الحكومة تخطط لجلب عقار مضاد للأجسام للأشخاص الذين يعانون صعوبة في إنتاج أجسام مضادة كافية من خلال التطعيمات بسبب علاجاتهم المثبطة للمناعة لسرطان الدم أو زرع الأعضاء.