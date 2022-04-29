الصين تسجل 15688 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 15688 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، منها 5659 إصابة مصحوبة بأعراض و10029 بدون أعراض.

يأتي هذا مقارنة مع 11367 إصابة جديدة في اليوم السابق، هي 1503 إصابات بأعراض و9864 بدون أعراض.

وفي المجمل، سجل البر الرئيسي في الصين 214243 إصابة مؤكدة حتى يوم الخميس.

وسجلت الصين 52 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4975.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.