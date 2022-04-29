محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب الزهور

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء الخميس، فعاليات ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب الزهور والتي أقيمت على ملعب جزيرة الزهور، بحضور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلى مبارك رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزهور، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والجماهير.

تضمنت الفعاليات نهائي الدورة في كرة القدم الخماسي بين فريقي مركز شباب مدينة ناصر، ونجوم "أبو حجي" والتي انتهت بفوز فريق نجوم أبو حجي بركلات الترجيح، وكذلك مباراة استعراضية في كرة القدم النسائية، وعرض للكاراتية للاعبي مركز شباب الزهور، واختتمت الفعاليات بقيام المحافظ بتكريم الفرق الفائزة في كرة القدم، والكاراتية، وحفظة القرآن الكريم، ومنحهم الجوائز والكؤوس.

وأوضح على مبارك رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزهور أن الدورة الرمضانية للمركز هذا العام شملت مشاركة 14 فريق فوق 18 عام، و14 فريق تحت سن 18 عام فى مسابقات كرة القدم الخماسي، و240 لاعبا فى مسابقات الكاراتيه، بالاضافة الى 60 مشارك في مسابقة القران الكريم، موجها الشكر للمحافظ على دعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة بسوهاج.