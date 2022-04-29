الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبوظبى تعلن انتهاء تأثيرات كورونا وعودة الأنشطة التجارية والسياحية بالإمارة

أبوظبى
أبوظبى

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بدولة الامارات، انتهاء تأثيرات جائحة كورونا بالإمارة.


وقررت اللجنة، اعتماد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% إلى جميع مواقع الأنشطة التجارية والسياحية والفعاليات مع تمديد مدة صلاحية المرور الأخضر على تطبيق الحصن؛ لتصبح 30 يوما بدلا من 14 يوما بالنسبة للحاصلين على التطعيم والجرعات الداعمة.


وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللجنة اعتمدت استمرارية الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة على أن يدخل هذا التحديث حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الجمعة الموافق 29 أبريل 2022، تماشيا مع استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كوفيد-19.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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