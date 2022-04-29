محكمة فى موسكو تفرض غرامة على «تويتر» لرفضها حذف محتوى محظور

قضت محكمة في موسكو بفرض غرامة قدرها 3 ملايين روبل (41100 دولار) على منصة تويتر، على عدد من المنشورات، بما في ذلك تلك التي تحمل صورة صليب معقوف (محظور في روسيا) وتعليمات لصنع زجاجة مولوتوف.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس": "وجدت المحكمة أن تويتر، مذنبا بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية للاتحاد الروسي وفرض غرامة قدرها 3 ملايين روبل.

وفي وقت سابق، أصدرت الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجماهيرية بروتوكولًا بشأن جريمة إدارية.

جاء ذلك بعد أن رفضت إدارة تويتر الامتثال لقرارات محاكم منطقة نوفوسيبيرسك وجمهورية الشيشان والتي قضت بطلب إزالة عدد من المنشورات.

وعلى صعيد آخر، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 7 آلاف و681 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 18 مليونا و167 ألفا و281 حالة.

وذكر المركز - في بيان اليوم نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه تم تسجيل 166 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 375 ألفا و566 حالة، مشيرًا إلى تعافي 11 ألفًا و63 شخصا من الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، المكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.