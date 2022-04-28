الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 27| الشاطر: «هنعمل اعتصام رابعة علشان يشوفوا قوتنا»

الاختيار
الاختيار

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة 27 من مسلسل “الاختيار 3 ”، اجتماع المعزول مرسي مع قيادات مكتب الإرشاد،  من أجل الاستعداد والتجهيز لاعتصامي النهضة ورابعة ردًا على احتجاجات الشعب واعتراضهم على حكم جماعة الإخوان.

وقال خيرت الشاطر: "خلاص هما يعملوا مظاهرات في التحرير واحنا نعمل اعتصام رابعة ويشوفوا قوتنا على حقيقتها"، وتابع: "مسرح الأحداث اللي جاية هتبقى قي ليبيا".

الاختيار 3 

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة  30 يونيو 2013.

وتعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة،  مرورا  ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 26 لقاء حاسما بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ونائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ورد الفريق السيسي بعنف على تهديدات الشاطر وحذره من رفع السلاح على الشعب المصري.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27 الاختيار 3 الحلقة 27 الاختيار ٣ الحلقة 27 مسلسل الاختيار الحلقة 27 مسلسل الاختيار ٣ الحلقة 27

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس التركى أردوغان فى جدة

طارق فهمى لـ«الدستور»: زيارة أردوغان للسعودية ستغير موقف تركيا تجاه المنطقة العربية

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

نافيًا تصريحه لـ«الجزيرة».. طارق العوضى لـ«الدستور»: «تصرف غير مهنى»

خيرت الشاطر.. تفكير شيطاني يقود رجل «الإخوان» القوي للحكم بأي ثمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟