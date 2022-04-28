الحلقة 27 من الاختيار 3 ترصد أحداث أول يوم من مليونية «الشرعية خط أحمر»

واصلت أحداث مسلسل الاختيار ٣ عرض جانب من جرائم الإخوان الإرهابية، وتناولت الحلقة 27 من مسلسل الاختيار 3 الدعوة لمليونية الشرعية خط أحمر من قبل القوى الإسلامية.

"يا مرسى إدينا الإشارة وإحنا نجيبهملك فى شيكارة" و"الشرعية خط أحمر".. هتافات تسببت في حالة من الرعب لدى أصحاب العقارات المحيطة بميدان رابعة العدوية الذي تم غلقه من الاتجاهين بعد منع مرور أى سيارة منه.

وطالبت المليونية آنذاك بضرورة حماية الشرعية الدستورية التي تعتبر أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، والتصدي لأية محاولة للالتفاف عليها، وكذلك التصدي لما أسموه بـ"محاولة فلول الحزب الوطني المنحل إشعال الفتنة فى البلاد".



وقام المتظاهرون بنصب منصة عملاقة أمام الباب الرئيسي لمسجد رابعة العدوية، وتزويدها بالعديد من أجهزة الصوت العملاقة، بالإضافة إلى نصب 8 خيام بمحيط المسجد لحمايتهم من أشعة الشمس.

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 26 لقاء حاسما بين الفريق أور عبد الفتاح السيسي، ونائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ورد الفريق السيسي بعنف على تهديدات الشاطر وحذره من رفع السلاح على الشعب المصري.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.