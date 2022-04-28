الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 27.. المخابرات تحقق مع عنصر إرهابي حاول تهريب أجهزة الثريا

مشهد من الاختيار
مشهد من الاختيار

واصلت أحداث مسلسل الاختيار ٣ عرض جانب من جرائم الإخوان الإرهابية، وتناولت الحلقة 27 من مسلسل الاختيار جلسة تحقيق قام بها ضابط المخابرات الحربية مع العنصر الإرهابي "جابر" الذي كان يتولى تجهيز أجهزة "الثريا" لإرسالها للعناصر الإرهابية التى للتواصل مع بعضهم للهروب من الأمن.

وقال ضابط المخابرات الحربية للعنصر الإرهابي خلال التحقيق معه، قائلا: "يا تتكلم صدق كله يا بلاش منه خالص"، ورد المتهم أن عمليات الشراء والنقل كان يصرف لها كميات كبيرة من الدولارات. 

 

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة  30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة،  مرورا  ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 26 لقاء حاسما بين الفريق أور عبد الفتاح السيسي، ونائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ورد الفريق السيسي بعنف على تهديدات الشاطر وحذره من رفع السلاح على الشعب المصري.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27 الاختيار 3 الحلقة 27 الاختيار ٣ الحلقة 27 مسلسل الاختيار الحلقة 27 مسلسل الاختيار ٣ الحلقة 27

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