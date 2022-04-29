جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى 2022 محافظة القاهرة

نقدم لكم من خلال ذلك التقرير جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني عام 2022، في محافظة القاهرة، حيث تبدأ امتحانات النقل للصف الثاني الإعدادي عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر التي من المقرر أن تبدأ من الجمعة 29 أبريل وتستمر حتى الخميس 5 مايو.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي في يوم السبت الموافق 7 مايو وتستمر حتى يوم 12 مايو فى محافظة القاهرة.

ويأتي ذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولجان مؤمنة من قبل القائمين على المدارس، وأكدت مديريات التعليم على المذاكرة والتحضر للامتحانات بشكل ضروري، وعدم تضييع الوقت أثناء إجازات عيد الفطر.

من جانبه شددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على واضعي أسئلة امتحانات صفوف النقل، بضرورة الانتهاء من وضع جميع أسئلة امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل، قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وأعلنت عدد كبير من المديريات التعليمية، جميع الجداول الخاصة بجميع الطلاب، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بعد أن وقع عليها المحافظين وتم اعتمادها، وذلك بعد استمرار الدراسة لجميع الطلاب، خلال شهر رمضان الكريم، على أن تنتهي الدراسة بشكل شبه نهائي في الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، أمس الأربعاء 27 أبريل.

وتبدأ الامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر في يوم الخميس 5 مايو، وتبدا الامتحانات يوم الأحد 7مايو 2022 وتستمر للصف الثاني الإعدادي حتى 12 مايو للعام 2022.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم قد نوهت أن جدول امتحانات الصف الخامس للجيزة ترم ثاني 2022 يطبق القرار الوزاري 313، وأنه سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 والقرار الوزاري رقم 377 لسنة 2017 والقرار رقم 360 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم تطبيق التقويم التربوي الشامل.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي لمحافظة القاهرة عام 2022:

