تخصيص مصلى للأطفال للاحتفال بليلة القدر والدعاء بالمسجد الكبير فى مطروح

نفذت منظمة خريجي الأزهر في مطروح بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة احتفالية كبرى "للأطفال"؛ لإحياء ليلة القدر وإقامة شعائرها في مصلى خصص لهم في هذه الليلة المباركة بالمسجد الكبير وسط مدينة مرسي مطروح.

تهدف المبادرة إلى تعويد الأطفال على الصلاة، وتعليق قلوبهم بالمساجد وممارسة الشعائر الدينية والروحانيات الرمضانية، فتتأصل في نفوسهم أمور العبادة وآداب التعامل، وشدة المراقبة لله فيكون عضواً سليماً في مجتمعه نافعاً لأمته.

جاء الاحتفال بحضور وكيل وزارة أوقاف مطروح الشيخ حسن عبدالبصير ومدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب محمد حلمي، ومدير إدارة غرب أوقاف مطروح الشيخ سامي عبيد وأمين عام فرع المنظمة بمطروح والشيخ كارم أنور عفيفي ومدير إدارة شئون القرآن بمنطقة مطروح الأزهرية والشيخ صابر الشرقاوي، ومدير إدارة فرع المنظمة بمطروح.

وأبدى الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح سعادته بهذه المبادرة لكونها تسهم بشكل كبير في غرس آداب الإسلام في عقول الناشئة، حيث يتعلم الطفل عدم رفع الصوت في المسجد، وعدم الركض واحترام الكبير ومساعدته وغيرها من الآداب التي يمكن أن تطبق بشكل عملي، ومن هنا يبدأ الوعي بالعقيدة الإسلامية، وفهم هدفهم من الحياة، وما أعده الله لهم في الدنيا والآخرة، وفيه يتعلمون القرآن ويرتلونه، فيجمعون بين النمو الفكري والحضاري بتعلم القراءة، ودستور المجتمع الإسلامي، وغرس روح الولاء والانتماء وتصحيح الأفكار المغلوطة لديهم.

وأشاد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب محمد حلمي بهذه المبادرة، مثمناً جهود القائمين على الاحتفال، وخاصة أنه حدث عظيم في يوم مبارك ولم تشهده المحافظة من قبل، مؤكدا أهمية المسجد وما له من أثر كبير على النشء وخاصة إذا تعودوا منذ صغرهم على ارتياد المساجد بصحبة آبائهم، فالمسجد محضن تربوي ذو أثر عظيم يحافظ على الفطرة، وينمي الموهبة، ويربط النشء بربه من أول ظهور الإدراك وعلاقات التمييز، ويطبع فيه المثل والقيم، والصلاح بتأثير من الصالحين والخيرين ورواد المساجد من خلال المشاهدة والقدوة.

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