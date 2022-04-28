الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تسعى لتعويض خسائر أوكرانيا بعائدات الأصول الروسية المصادرة

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيقدم اليوم الخميس، مقترحا إلى الكونجرس بشأن منح عائدات الأصول الروسية المصادرة في الولايات المتحدة، إلى أوكرانيا لتعويض خسائرها الناجمة عن الحرب.
وقال البيت الأبيض - في بيان صحفي نشره عبر موقعه الإلكتروني - إن بايدن سيقترح اليوم على الكونجرس وثيقة تتضمن حزمة مقترحات من شأنها تعزيز سلطته لمصادرة الممتلكات والأصول المرتبطة بالحكومة الروسية والسماح بمنح عائداتها إلى أوكرانيا.
وأوضح البيان أن مقترح بايدن يشمل مصادرة الممتلكات الروسية المملوكة للجهات والأشخاص الخاضعين للعقوبات، ومنح عائداتها إلى أوكرانيا، لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب.
وأشار البيان إلى أن وزارتي الخزانة والعدل ستعملان معا على مصادرة الأصول الروسية والإشراف على تحويل عائداتها إلى كييف.
وبحسب البيان، تعزز المقترحات التي يعتزم بايدن طرحها على الكونجرس، من قدرة الولايات المتحدة على التصدي لمحاولات التهرب من العقوبات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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