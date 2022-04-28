الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة يستضيف امتحان الكلية الملكية لأطباء العيون بإنجلترا

امتحان الكلية الملكية
امتحان الكلية الملكية لأطباء العيون بإنجلترا

استضافت مستشفى العيون التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة انعقاد امتحانات الكلية الملكية لأطباء العيون بإنجلترا وتم عقدها على مدار يومي 25-26/4/ 2022.

وتقدم للامتحان عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية وكلاً من إنجلترا وماليزيا والسعودية والعراق والأردن.

يذكر أنه تقرر عقد امتحان زمالة كلية أطباء العيون الملكية بإنجلترا بمستشفى العيون التخصصي بالمجمع الطبي
للقوات المسلحة بكوبري القبة بشكل سنوي على مدار شهري إبريل ونوفمبر، بما يعكس القدرات التنظيمية والمستوى العلمي الرفيع للكوادر الطبية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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