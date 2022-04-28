الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات الإسكان والطرق والمحاور بالإسكندرية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات بالإسكندرية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة الإسكندرية، في قطاع الطرق والمحاور المرورية، فضلاً عن أعمال تطوير المناطق غير المخططة، والمشروعات السكنية لشرائح الدخل المختلفة بالمحافظة، وغيرها من مشروعات.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطرق والمحاور المرورية التي يتم تنفيذها بهدف تيسير الحركة المرورية، وفتح محاور جديدة للتنمية، مشيراً إلى التنسيق الذي يتم مع وزارة النقل في العديد من المشروعات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، وخدمة مواطني الإسكندرية.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير عدد من المناطق غير المخططة بالمحافظة، ونقل أهالينا بهذه المناطق إلى مشروعات سكنية حضارية مخططة، في ظل الإنجاز الذي حققته الدولة في قطاع تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة.

كما تم عرض موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية بالمحافظة، سواء مشروعات "بشاير الخير"، أو غيرها من المشروعات السكنية التي تناسب مختلف شرائح الدخل بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان مشروعات محافظة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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