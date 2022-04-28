مستشار الرئاسة الأوكرانية: من حق كييف ضرب أهداف عسكرية روسية

أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخاييلو بودولياك، الخميس، أنه من حق أوكرانيا ضرب أهداف عسكرية روسية مُلمحًا بذلك إلى أن كييف قد تعمد إلى استهداف الأراضي الروسية.

وأوضح "بودولياك"، في تغريدة: "روسيا تهاجم أوكرانيا وتقتل مدنيين، وستدافع أوكرانيا عن نفسها بكل الوسائل بما يشمل ضربات على مخازن وقواعد للقتلة الروس.. العالم يعترف بهذا الحق".

واتهمت روسيا القوات الأوكرانية مرارًا في الأسابيع الأخيرة بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية شملت قريتين في منطقة بيلغورود الحدودية وقرية في منطقة بريانسك في منتصف أبريل، لكن كييف لم تؤكد مسؤوليتها عنها.

وقال حاكم منطقة بيلغورود في مطلع أبريل إن مروحيات أوكرانية أطلقت النار على مستودع للوقود.

وفي 25 أبريل، اشتعلت النيران في مستودع وقود كبير في مدينة بريانسك الواقعة على بعد 150 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا وتمثّل قاعدة لوجستية للهجوم العسكري لموسكو، وفق ما أعلنت السلطات الروسية التي لم تحدد أسباب الحريق.