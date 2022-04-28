الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خطوات الحصول على حمام مغربي بنتائج الصالونات في المنزل

حمام مغربي
حمام مغربي

ترغب الكثير من السيدات في الحصول على إطلالة مختلفة وجذابة خلال أيام العيد، واليوم ونحن على أعتاب عيد الفطر المبارك، من المهم أن تعتني السيدات بكل ما يخص الجسم، لا سيما القيام بحمام مغربي في المنزل، وهذه الطريقة مناسبة جدا، خاصة للسيدات التي لا تتمكن من الذهاب إلى الصالونات لارتفاع أسعارها أو لحالة الزحام الشديدة التي تتسم بها هذه الأيام.

وفي السطور التالية نقدم لجميع السيدات والفتيات طريقى مضمونه وفعالة للحصول على حمام مغربي ناجح في المنزل، وذلك بحسب ما ورد في موقع "bustle ":

نحتاج للحمام المغربي:

ليفة مغربية

صابون مغربي 

3 معالق كبيرة من السكر 

3 معالق كبيرة من البن

معلقة كبيرة من العسل 

شاور جيل بالرائحة المفضلة لديكي

كريم الترطيب الخاص بنوع البشرة 

مخمرية بالراحة المفضلة لديكي

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الطريقة:

يجب تجهيز المكان الخاص بإعداد الحمام المغربي قبل البدء فيه بنصف ساعة على الأقل وذلك عن طريق فتح الماء الساخن إلى الحد الذي يمكن لجسمك تحمله، وبعد الوصول إلى هذه الدرجة قومي بالجلوس في هذا الماء لمدة نصف ساعة أو أكثر، فكلما كانت المدة التي تجلسين فيها في الماء أطول كلما حصلتي على نتائج أفضل، وبعدها قومي بعمل اسكراب للجسم عن طريق إضافة السكر الحبيبات إلى القهوة والعسل وإضافتهم إلى الجسم مع العمل على توزيعهم على الجسم بشكل كامل في حركات دائرية سهله.

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بعدها قومي بشطف الجسم بالماء الساخن، مع العلم أن هذه الطريقة مهمة لأنها تعمل على تسهيل مهمة الليفة المغربية في إزالة الجلد الميت في الجسم، كما أن خطوة تجهيز المكان قبل نصف ساعة تعمل على ارتفاع نسبة البخار في الجو وهو ما تحتاجين إليه من أجل تفتيح مسام الجسم، مع مراعاة أن يتم غلق السخان فور دخولك، لعدم التعرض لحالات الاختناق.

بعد خطوة الاسكراب نقوم بوضع الصابون المغربي ويتم فرك الجلد الميت في الجسم باستخدام الليفة في حركات دائرية وبعد الانتهاء من هذه الخطوة، نعمل على تنظيف الجسم باستخدام الشور جيل الخاص بك، وبعدها تأتي مرحلة عملية الترطيب بالمرطب الخاص بك والمناسب لنوع بشرتك، ثم الحصول على رائحة منعشة من خلال المخمرية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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