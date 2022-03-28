الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خبراء تجميل مشاهير الأوسكار 2022 يتحدثون حول كيفية تحضير بشرة النجمات للحفل

إطلالات نجوم هوليوود
إطلالات نجوم هوليوود في حفل جوائز الأوسكار

في حين أن الأضواء الساطعة والأزياء الفاتنة والمعجبين كلها علامات مميزة للسير على السجادة الحمراء، بحفل الأوسكار 2022 والذي ينطلق بعد ساعات، تستمر أسرار إبراز الجمال حيث تتوهج بشرة كل نجمة أكثر من الأخيرة في أكبر ليلة في هوليوود. 

 

ومن أجل تقديم الأفضل يجب على المشاهير العمل للحصول على لمسة نهائية صحية ومشرقة، حيث أكدت خبيرة التجميل شاني داردن، يعد تحضير البشرة قبل وضع المكياج أمرًا ضروريًا للحصول على هذا التوهج الناعم.

 

تحدثت مجلة Vogue إلى أربعة من مشاهير تجميل الوجه حول كيفية تحضيرهم لبشرة النجوم لسجادة الأوسكار الحمراء وما بعدها.

إطلالات نجوم هوليوود في حفل جوائز الأوسكار

جوانا فارجاس:

تقول اختصاصي تجميل وجوه المشاهير، أنه يجب تطبيق المكياج على لوحة قماشية لتجعلك تبدين مثالية قبل الحدث، فالتقشير والترطيب هما مفتاح البشرة المتوهجة التي لا تحتاج إلى تغطية بالكثير من المكياج.

 

كما تنصح فارجاس، العملاء بتجنب حتى العلاجات طفيفة التوغل مثل الليزر أو الوخز الدقيق، وشرب الكحول في أسبوع الحدث، فالشرب سيجعل الوجه منتفخًا، وهو مضر للكولاجين ، ويؤدي إلى الجفاف.

شاني داردن:

تقول شاني داردن ، خبيرة تجميل الوجه للمشاهير، والتي تضم قائمة عملائها شاي ميتشل وجيسيكا ألبا، إنه من الطبيعي أن ترى عملائها في كثير من الأحيان يقودون الأحداث وحفلات توزيع الجوائز، فإنها تركز بشكل أكبر على العلاجات المتخصصة التي تعمل على تناغم البشرة.

 

وللحصول على توهج السجادة الحمراء في هذا اليوم، تستخدم داردن مصل التطهير لتهدئة و استعادة رطوبة البشرة، متبوعًا بمقشر كيميائي، يساهم في إزالة الشوائب من البشرة.

 

تامي فيندر:

ترى خبيرة التجميل تامي فيندر، أنه يجب النظر إلى البشرة من منظور شامل، فالبشرة الجميلة هي إحدى نتائج أسلوب الحياة المتوازن الذي يشمل معالجتها بتركيبات طبيعية، وتناول الطعام بشكل جيد والحصول على نوم صحي قبل حفل الأوسكار.

 

توسكا هاستد:

أكدت خبيرة التجميل، توسكا هاستد، أنه يجب أن تكون الأهداف الأساسية قبل يوم كبير مثل الأوسكار هي تهدئة البشرة مع وضع بعض كريمات الأساس للحفاظ على البشرة من التلف.

خبيرة تجميل حفل الأوسكار هذا اليوم السجادة الحمراء خبراء تجميل حفل الأوسكار 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

أوسكار 2022.. أبطال قصة فيلم ويل سميث الحقيقيون يفتتحون الحفل برفقة بيونسيه

وصول بعثة منتخب مصر إلى العاصمة السنغالية داكار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»