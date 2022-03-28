خبراء تجميل مشاهير الأوسكار 2022 يتحدثون حول كيفية تحضير بشرة النجمات للحفل

في حين أن الأضواء الساطعة والأزياء الفاتنة والمعجبين كلها علامات مميزة للسير على السجادة الحمراء، بحفل الأوسكار 2022 والذي ينطلق بعد ساعات، تستمر أسرار إبراز الجمال حيث تتوهج بشرة كل نجمة أكثر من الأخيرة في أكبر ليلة في هوليوود.

ومن أجل تقديم الأفضل يجب على المشاهير العمل للحصول على لمسة نهائية صحية ومشرقة، حيث أكدت خبيرة التجميل شاني داردن، يعد تحضير البشرة قبل وضع المكياج أمرًا ضروريًا للحصول على هذا التوهج الناعم.

تحدثت مجلة Vogue إلى أربعة من مشاهير تجميل الوجه حول كيفية تحضيرهم لبشرة النجوم لسجادة الأوسكار الحمراء وما بعدها.

إطلالات نجوم هوليوود في حفل جوائز الأوسكار

جوانا فارجاس:

تقول اختصاصي تجميل وجوه المشاهير، أنه يجب تطبيق المكياج على لوحة قماشية لتجعلك تبدين مثالية قبل الحدث، فالتقشير والترطيب هما مفتاح البشرة المتوهجة التي لا تحتاج إلى تغطية بالكثير من المكياج.

كما تنصح فارجاس، العملاء بتجنب حتى العلاجات طفيفة التوغل مثل الليزر أو الوخز الدقيق، وشرب الكحول في أسبوع الحدث، فالشرب سيجعل الوجه منتفخًا، وهو مضر للكولاجين ، ويؤدي إلى الجفاف.

شاني داردن:

تقول شاني داردن ، خبيرة تجميل الوجه للمشاهير، والتي تضم قائمة عملائها شاي ميتشل وجيسيكا ألبا، إنه من الطبيعي أن ترى عملائها في كثير من الأحيان يقودون الأحداث وحفلات توزيع الجوائز، فإنها تركز بشكل أكبر على العلاجات المتخصصة التي تعمل على تناغم البشرة.

وللحصول على توهج السجادة الحمراء في هذا اليوم، تستخدم داردن مصل التطهير لتهدئة و استعادة رطوبة البشرة، متبوعًا بمقشر كيميائي، يساهم في إزالة الشوائب من البشرة.

تامي فيندر:

ترى خبيرة التجميل تامي فيندر، أنه يجب النظر إلى البشرة من منظور شامل، فالبشرة الجميلة هي إحدى نتائج أسلوب الحياة المتوازن الذي يشمل معالجتها بتركيبات طبيعية، وتناول الطعام بشكل جيد والحصول على نوم صحي قبل حفل الأوسكار.

توسكا هاستد:

أكدت خبيرة التجميل، توسكا هاستد، أنه يجب أن تكون الأهداف الأساسية قبل يوم كبير مثل الأوسكار هي تهدئة البشرة مع وضع بعض كريمات الأساس للحفاظ على البشرة من التلف.