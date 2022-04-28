الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تصل إلى 100 ألف جنيه.. رسوم التصاريح المؤقتة لأنشطة احتفالات العيد

اشغالات المنشآت السياحية
اشغالات المنشآت السياحية في العيد

تتعدد مظاهر الاحتفال بالأعياد والمناسبات، ومنها عيد الفطر المبارك، الذي يحل علينا بعد أيام قليلة حيث تحرص الكثير من المنشآت التجارية والعامة السياحية على إقامة بعض الأنشطة الاحتفالية الخاصة.

وفي هذا الصدد حدد قانون المنشآت الفندقية الصادر في مارس الماضي، الاشتراطات الضوابط الخاصة بمزاولة الأنشطة السياحية المقدمة داخلها، بما في ذلك التصاريح المؤقتة للمنشآت التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض. 

txt

قبل شراء ملابس العيد لطفلك.. نصائح تساعدك في الحصول على خيارات أفضل

txt

نص خطبة عيد الفطر 2022 مكتوب وموعد صلاة العيد

وحدد القانون الرسوم الواجبة مقابل الحصول على تلك التصاريح ، موجبًا بالأ تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية للقانون .

وحسب القانون يتولى الوزير المختص أو من يفوضه ، بناءً على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقًا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.

كما يختص الوزير أيضًا بوضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية.

يأتي هذا فيما عرف القانون المنشآت السياحية بأنها، الأماكن المعدة أساسًا لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها : المطاعم، المطاعم العائمة «ثابتة أو متحركة»، مطاعم التيك أواى، مطاعم العربات ، الكافتيريات، وكذا وسائل النقل السياحى والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية، (الديسكوهات)، الملاهى الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفارى وأنشطة بحرية ، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية، وغيرها من المنشآت والأنشطة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

فندق اللائحة التنفيذية الرسوم عيد الفطر المبارك المطاعم الرحلات السياحية قانون المنشآت الفندقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

«أخبار فاتتك».. براءة جوني ديب من تهمة التعدي على هيرد وتحذيرات من الاحتباس الحراري

«التعليم» تعلن دخول 3 مدارس يابانية للخدمة في العام الدراسي الجديد

شركات المواهب.. تفاصيل برنامج أوروبا لاستقدام الأيدى العاملة من مصر

تفاصيل اجتماع وزير التعليم لبحث استعدادات امتحانات مراحل الثانوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة