قبل شراء ملابس العيد لطفلك.. نصائح تساعدك في الحصول على خيارات أفضل

تهتم جميع الأسر بشراء الملابس لأطفالها، خاصة في أيام الأعياد والمناسبات، نظرا لأن هذه الطريقة من شأنها أن تدخل الفرحة والسرور على قلوب الأطفال الصغار، حيث ينتظر الأطفال مناسبة العيد من العام للعام، من أجل الشعور بالسعادة في هذه المناسبة الهامة بالنسبة لهم، حتي في حالة قيام الأسر بشراء الملابس لأطفالهم طوال العام، ولكن تظل فرحة شراء ملابس العيد لها خصوصية خاصة في قلوب الأطفال والأهل معا، إذا كيف يتم اختيار الملابس حتى تدخل البهجة على قلوب الأطفال.

في السطور التالية نشير إلى عدد من النصائح التي يمكن أن تستعين بها الأمهات عند شراء ملابس العيد للأطفال، خاصة ونحن على أعتاب عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال ما ورد في موقع "theguardian ":

اختبار ملابس مناسبة لعمر الطفل:

في كثير من الأحيان تقوم الأمهات بشراء الملابس التي تناسب الطفل لفترات زمنية أطول ويمكن أن تقوم الأمهات بهذا الدور بالفعل ولكن ليس في أيام العيد، حيث تعمل هذه الطريقة على شعور الطفل بأنه أقل من أقرانه وتقلل من ثقته بنفسه، لذلك من المهم أن تكون الملابس مناسبة لعمر الطفل فقط، لكي يتمتع بمزيد من قوة الشخصية والفرحة برفقة زملائه خلال أيام العيد المباركة.

تنسيق الحذاء مع الملابس:

ليست الفكرة في شراء حذاء مناسب من حيث المقاس للطفل وفقط، وإنما من المهم أن يكون هذا الحذاء يناسب الملابس التي تقومي بشراءها أيضا، ويكون ذلك عن طريق شراء الملابس أولا، ثم تنسيق الحذاء معها.

مراعاة درجة حرارة الجو:

من المهم جدا متابعة حركة الأرصاد الجوية المتوقعة خلال الفترة التي يأتي فيها، خاصة إن كان للعائلة خطط للسفر بعيدا، حيث يجب أن تكون الملابس متناسقة مع الجو لكي لا يصاب الطفل الصغير بالبرد أو الأمراض المختلفة نتيجة عدم ارتداء ملابس مناسبة لدرجة الحرارة.

اختيار ملابس تناسب أماكن الخروج:

بالطبع تعرف كل أم خطة اتجاه الأطفال خلال فترة الأعياد، سواء كانت هذه الخطة هي البقاء في المنزل مع بعض الزيارات العائلية القصيرة، أم أنها سوف تكون في أماكن اللعب وفي النوادي، في كل الأحوال لابد من اختيار الملابس التي تتناسب مع كل مكان.