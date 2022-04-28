الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا تجمد أصولا لروسيا وبيلاروسيا قيمتها 633 مليون يورو

وزير الخارجية الهولندي
وزير الخارجية الهولندي

أفادت وسائل إعلام هولندية، اليوم، بأن هولندا قامت بتجميد الأصول الروسية والبيلاروسية بمبلغ إجمالي قدره 633 مليون يورو. 

ونقلت صحيفة «فولكس كرانت» الهولندية عن وزير الخارجية الهولندي، «فوبكي خوكسترو»، أنه في الوقت الحالي أيضا لا يمكن نقل 20 سفينة و6 طائرات إلى أصحابها الروس، لأنهم يخضعون للعقوبات.

وأضافت: «وليس لدى الحكومة ما يشير إلى نقل أصول كبيرة الحجم إلى أي دولة أخرى».

وعينت هولندا سابقا، وزير الخارجية السابق، ستيف بلوك، لمنصب منسق الامتثال والرقابة على تنفيذ العقوبات ضد روسيا. 

ويقوم بلوك بتنسيق نشاط الوزارات والهيئات والمؤسسات المحلية الهادف إلى تجميد الأصول الروسية والتحولات المالية ومصادرة الممتلكات الروسية المنقولة وغير المنقولة.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "ناشونال بوست" الكندية بأن سلطات البلاد ستنظر في إعداد قانون يسمح ببيع الأصول الروسية في كندا، تعود لمواطنين روس مشمولين بالعقوبات.

كما يقترح القانون المزمع منح وزير الخارجية الحق في مطالبة الأفراد والكيانات بتقديم معلومات "تتعلق بفرض العقوبات وإنفاذها".

وحسب البنود التي يتضمنها مشروع القانون، فإن الحكومة الكندية لم تكتف فقط بمنح نفسها الحق في تجميد الأصول ومصادرة الممتلكات، بل ستمنح نفسها أيضا الحق في بيع الأصول المملوكة لأشخاص خاضعين للعقوبات الغربية.

وحتى يوم الثلاثاء، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1100 فرد وكيان روسي وأوكراني وبيلاروسي تعتبرهم مقربين من السلطات الروسية أو لهم علاقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت هولندا عن دعم أوكرانيا بعدد من مدافع هاوتزر الأمريكية،

تجميد روسيا البيلاروسيا مبلغ اجمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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