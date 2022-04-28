الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع ربة منزل إثر إصابتها فى حريق بمنزلها بمركز العسيرات بسوهاج

جثة
جثة

لقيت ربة منزل بمركز العسيرات مصرعها إثر إصابتها فى حريق شب بمنزلها، بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ونقل الجثة للمستشفى.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمنزل دائرة مركز العسيرات، فانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ.

وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد، ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص، ملك ( آ . م 47 عاما ) ربة منزل، بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده، مما نتج عنه إصابة مالكة المنزل بحروق وتم نقلها للمستشفى، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، واحتراق المنقولات المنزلية وكمية من البوص، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق بفيد بنشوب حريق بشقة مأهولة بالسكان وتمت السيطرة على الحريق والحد من إنتشاره ووصوله للوحدات السكنية المجاورة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بشقة دائرة مركز دار السلام، وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل ملك المدعو مؤمن “أ.ك. م” 33 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

بسؤال المذكور أفاد بمضمون ما جاء بالتحريات والمعاينة ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

الحماية المدنية مصرع سوهاج شقة ربة منزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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