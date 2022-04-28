الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 28-4-2022

سعر اليورو الأوروبى
سعر اليورو الأوروبى

أفادت التحديثات الأخيرة على أسعار العملات الأجنبية حفاظ سعر اليورو اليوم الخميس 28-4- 2022، مقابل الجنيه المصري، على مستوياته، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

وجاء متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 20.280 جنيه للشراء، و20.399 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

 

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-4-2022

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه عند 19.14 جنيه للشراء و20.04 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في بنك مصر

كما بينت التداولات وصول سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية المصرية مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 19.14 جنيه للشراء، و20.04.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقرت مستوبات سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 19.83 جنيه للشراء، و 20.06 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر اليورو الأوروبي على مستواه مقابل الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وبينت شاشات التداول وصول سعر شراء وبيع اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند 19.86 للشراء، و20.06 للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وجاء سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 للبيع..

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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