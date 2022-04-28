محمد صلاح.. النجم العالمى ضيف «الكبير أوى» فى الموسم السادس

ظهر النجم العالمي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب القومي المصري، في جرافيتي على أحد منازل ديكور مسلسل الكبير أوي الموسم السادس والذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المشهد الذي ظهر فيه النجم العالمي محمد صلاح كان يجمع بين الكبير أوي والمحافظ، حين اقترح المحافظ على الكبير أوي إقامة مهرجان سينمائي على غرار مهرجان الجونة.

ظهور جرافيتي محمد صلاح في حلقات الكبير أوي ليس للمرة الأولى، وإنما سبقه ظهور في المشاهد التي تدور على المقهى الخاص بالمزاريطة.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي يقوم ببطولته النجم أحمد مكي، ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا منذ عرضه خاصة وأنه يناقش العادات الجنوبية بأسلوب ساخر، وكان من أهم مقومات نجاح الكبير أوي هو اعتماده على اللهجة الجنوبية العامية لأهل الصعيد، وإدخاله لمفردات لم يتناولها أحد من قبله في سياق الدراما.

الكبير أوي مسلسل تليفزيوني مصري كوميدي بطولة أحمد مكي وهشام إسماعيل ومحمد شاهين ومن إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث المسلسل حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ولدين توأم؛ أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوين عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية خلفا لوالدهما ويجسد مكي الأدوار الثلاثة الأب والتوأمين (الكبير وجوني).

يتفق الأخوان على إقامة انتخابات للعمودية، ويحاول كلا منها استمالة أهل القرية، ولكن في النهاية يفوز جوني في الانتخابات باكتساح، ثم يكتشف الجميع أن هناك شقيق آخر هو "حزلقوم"، والذي ورث تركة كبيرة من زوج والدته "نواف"، ليفتتح مشروعات فحم في تنزانيا، وفي الموسم السادس يتعرض أحد أبناء الكبير أوي التوأم لتجربة خلطة سرية ابتكرها الدكتور ربيع "بيومي فؤاد" فيكبر الولد ليصبح في سن الشباب بينما يظل شقيقه صغيرا.