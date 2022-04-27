الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قائد سيارة طمس لوحاتها المعدنية بعد تداول منشور على «فيسبوك»

الداخلية
الداخلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة طمس لوحاتها المعدنية بعد تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المتابعة الأمنية، رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة زعم خلاله صاحب الحساب قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس لوحاتها المعدنية وتحويلها إلى رقم مغاير.

وبالفحص تم ضبط السيارة ومالكها، وبمعاينة السيارة تبين صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الداخلية قائد سيارة طمس لوحاتها منشور موقع التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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