ضبط قائد سيارة طمس لوحاتها المعدنية بعد تداول منشور على «فيسبوك»

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة طمس لوحاتها المعدنية بعد تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المتابعة الأمنية، رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة زعم خلاله صاحب الحساب قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس لوحاتها المعدنية وتحويلها إلى رقم مغاير.

وبالفحص تم ضبط السيارة ومالكها، وبمعاينة السيارة تبين صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.