الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تعرض مساعدة على بلغاريا بعد قطع روسيا إمدادات الغاز

الغاز
الغاز

قالت اليونان اليوم الأربعاء إنها ستعرض مساعدة على بلغاريا بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز إليها، مضيفة أن مدفوعاتها القادمة لشركة جازبروم الروسية للغاز ستكون في نهاية مايو.

وتعتمد اليونان على الغاز الروسي في أكثر من 30 بالمئة من حاجاتها السنوية من الطاقة ولديها عقد يستمر حتى 2026.

قالت جازبروم اليوم إنها أوقفت إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لامتناعهما عن الدفع بالروبل، وذلك في أشد انتقام للكرملين حتى الآن من العقوبات الدولية التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ورأس رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس اجتماعًا طارئًا بعد ظهر الأربعاء مع ممثلي قطاع الطاقة.

وعقب الاجتماع، أصدر مكتبه بيانًا يقول إن اليونان لا تتوقع أي عرقلة لإمداداتها من الطاقة وإن مدفوعاتها القادمة ستكون في الأيام العشرة الأخيرة من مايو.

ولم توضح أثينا بأي عملة ستكون المدفوعات، لكنها قالت إنها ربما يكون بمقدورها تفادي مشاكل في إمدادات الغاز لأجل غير مسمى، حتى إذا قطعت روسيا الإمدادات.

وبموجب خطة طوارئ، قالت اليونان إنها قد تحصل على إمدادات إضافية من الغاز المسال والغاز الجاف من أذربيجان وستحول أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز إلى الديزل. وستزيد أيضًا تعدين الفحم في العامين القادمين كإجراء مؤقت.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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