الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

حضرت «ذكرى الهولوكوست»..

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

بينيت
بينيت

استقبل نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، باربل باس رئيسة البرلمان الألماني «البوندستاغ».

وقال بينيت: "إنه يوم هام للغاية أن تزورنا باس هنا حيث يصادف عشية حلول ذكرى الهولوكوست، فالزيارة هذا اليوم تحمل دلالة كبيرة، وليس من قبيل الصدفة".

وشاركت رئيسة البرلمان الألماني في مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست داخل الكنيست الإسرائيلي، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

في السياق ذاته، أكد ميكي ليفي رئيس الكنيست الإسرائيلي، أن حضور باس لمراسم ذكرى الهولوكوست هو دليل جديد على أهمية العلاقات بين إسرائيل وألمانيا.

وتابع رئيس الكنيست: "تلك المشاركة تعد دلالة أيضًا على المسئولية التاريخية تجاه جرائم المحرقة التي ارتكبتها المانيا".

وأشار ليفي إلى أن لقاء باس من شأنه التأثير إيجابيًا على تعزيز العلاقة والعمل بين الكنيست والبوندستاغ. 

البرلمان الالماني الهولوكوست الكنيسة والبوندستاغ نفتالي بينيت باربل باس

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