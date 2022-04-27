الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرعاية الصحية البريطانية الأسوأ عالميًا: هل اقتربت المنظومة الطبية من الانهيار؟

الخدمات الصحية في
الخدمات الصحية في بريطانيا

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هيئة الخدمات الطبية البريطانية تقترب من أسفل جدول الترتيب العالمي للرعاية الصحية حيث يحذر تقرير من أن المملكة المتحدة تخاطر بأن تصبح الأسوأ في العالم.

وتابعت أنه تم تصنيف الرعاية الصحية في المملكة المتحدة على أنها ثاني أسوأ دولة في مجموعة من 19 دولة مماثلة، حيث تفوقت كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا واليابان على المملكة المتحدة فيما يتعلق بجودة الرعاية الصحية، فقط الولايات المتحدة كانت أسوأ من المملكة، لأنها تنفق أكثر على الصحة للفرد وتشمل المقاييس متوسط ​​العمر المتوقع ومعدّلات النجاة من السرطان والسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وتقف قوائم انتظار هيئة الخدمات الطبية NHS الآن عند مستوى قياسي بلغ 6.2 مليون ، مع زيادة الضغط.

أضافت أن تقرير جديد حذر من أن المملكة المتحدة هى الرجل المريض في العالم ، حيث يحتل نظام الرعاية الصحية فيها المرتبة قبل الأخيرة من بين 19 دولة مماثلة.

أشارت إلى أنه مع وجود قوائم انتظار (NHS)، الآن عند مستوى قياسي بلغ 6.2 مليون شخص وجد التقرير أن بريطانيا "تصطدم بقاع" الجدول لمجموعة من النتائج الصحية الرئيسية - مع أداء الولايات المتحدة فقط بشكل أسوأ بشكل عام.

وأوضحت أن مركز الأبحاث "سيفيتاس" البيانات من 2019 على 16 مقياسًا بما في ذلك متوسط ​​العمر المتوقع ومعدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وتابعت أن المملكة المتحدة جاءت في القاع أكثر من أي دولة أخرى ، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وألمانيا واليابان.

وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت في المرتبة الأدنى لأنها تنفق أكثر على الصحة للفرد، ولديها أسوأ متوسط ​​عمر متوقع ولم تظهر في جميع الجداول بسبب نقص البيانات.

النوبات القلبية الرعاية الصحية الخدمات الطبية فرنسا وأسبانيا السكتات الدماغية متوسط ​​العمر

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