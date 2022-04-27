بعد فترة طويلة.. انتهاء تصوير مسلسل «راجعين يا هوى» لـ خالد النبوي

انتهى صناع المسلسل الرمضاني “راجعين يا هوى” للنجم خالد النبوي من تصوير آخر مشاهد العمل اليوم، بديكور القصر.

ورفع المخرج محمد سلامة شعار الفركش، وحرص نجوم المسلسل على التقاط الصور التذكارية للعمل.

ويدخل المخرج محمد سلامة معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة من المسلسل بالتزامن مع عرضه.

ونشر المخرج محمد سلامة صورة لانتهاء التصوير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وعلق عليها: "فركش مسلسل راجعين يا هوى شكرا لكل من ساهم في هذا العمل من العاملين خلف الكاميرا إلى السادة الممثلين كنتم جميعا نجوم هذا العمل شكرا".

المسلسل مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبو الهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفى، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

"راجعين يا هوى"، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.