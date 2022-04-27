بمناسبة العيد.. نصائح لإعادة ترتيب غرفة المعيشة بأفكار جديدة

أيامٌ قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، هذه المناسبة السعيدة التي تجتمع حولها جميع الأسر في مصر، حيث يتولى الأب مهمة شراء الحلويات الخاصة بعيد الفطر، والتسالي وتتولى السيدات مهمة إعدادها، إضافة إلى مهمة إعادة ترتيب المنزل، ليكون مناسبًا لاستقبال هذه الأيام المباركة، ومن بين هذه الغرف هى بالطبع غرفة المعيشة حيث يقضى الإنسان فيها معظم يومه، ويعتبر عيد الفطر المبارك مناسبة جيدة يمكن من خلالها إحداث تغيير بهذه الغرفة يشعر أصحاب المنزل بأن هناك شئ جديدًا يحدث.

في السطور التالية، نقدم عدد من النصائح التي يمكن من خلالها إعادة ترتيب المنزل بالشكل الذي يتناسب مع عيد الفطر، وذلك بحسب ما ورد في موقع (ndtv):

مساحة الاسترخاء:

من المعروف أن هذه الغرفة هي المكان الأشهر الذي يقوم الإنسان فيها بقضاء معظم وقته، لذلك لا بدّ من وجود مساحة كافية للاسترخاء ويجب أن يحرص الجميع عن تغير نظام المعيشة بها على هذه التفاصيل المهمة، كما يمكن أن يكون في الجهة المقابلة لهذه المساحة تلفاز كبير بالحجم الذي يريح العين، خاصة من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية من أجل أن تكون هذه المنطقة هي منطقة آمنة بالنسبة لهم.

الاهتمام بمواجهة الشمس:

بشكل عام لا بدّ من اختيار غرفة المعيشة لتكون في أكثر غرفة بالمنزل يدخل إليه الشمس من كل مكان، حيث تعمل هذه الإشاعة على تجديد الطاقة في المكان بشكل كامل، كما يجب وضع الكنبة الرئيسية في غرفة المعيشة في الجهة المقابلة للشمس، حتى تتمتّع بجلسة استرخاء سعيدة.

الاستعانة بالكراسي الإضافية:

من المعروف أن الأعياد والمناسبات الرسمية يكثر فيها تبادل الزيارات بين الحين والآخر، لذلك من المهم أن يكون المكان ملائم لاستقبال أكبر قدر ممكن من الزوار ويكون ذلك باستبدال الكنب الكبير في غرفة المعيشة، بعدد من الكراسي الصغيرة لاستيعاب عدد الأشخاص في هذه الغرفة الصغيرة.

التخلي عن الروتين:

من المعروف أن الغالبية العظمى من الأثاث في غرف المعيشة غالبا ما ياخذ شكل حرف الL أو ال U ولكن هذه ليست قاعدة عامة فمن الممكن ألا تتقيد بهذه التفاصيل وأعمل على اختيار قطع الأثاث وتوزيعها بالشكل المناسب لك.