لماذا تقام حفلات الزفاف في العيد؟.. إيجابياتها وسلبياتها وأهم النصائح

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يبدأ معظمنا في التخطيط لاحتفالات العيد، أما عرائس المستقبل اللواتي يخططن لحفل زفافهن خلال العطلة لديهن كثير من العمل للقيام به.

تعرف على كيفية التخطيط لحفل زفافك فى العيد، ما يمكن توقعه وكيفية التغلب على أي فوضى:

لماذا حفلات الزفاف في العيد؟

أصبح من الشائع بشكل متزايد استضافة حفلات الزفاف خلال عطلة العيد، حيث يمتد عيد الفطر عادة ثلاثة أيام وغالبًا ما يحدث في عطلات نهاية الأسبوع، مما يطيل فترة الاحتفال.

من الناحية المثالية يجب أن تستضيف حفل زفافك في اليوم الثاني أو الثالث من العيد، لأن الأول هو عادة يوم لم شمل الأسرة مثل أي موسم ذروة آخر.



الإيجابيات

- لأنه عطلة فمن المرجح أن يتمكن الضيوف من الحضور، أيضًا لن يحتاج القادمون من الخارج لإجازة إضافية.

- ستتلقى أعدادًا سريعة ودقيقة من الردود على الدعوات.

- يميل أفراد الأسرة لقضاء مزيد من الوقت مع بعضهم، ستكون استضافة حفل زفافك خلال هذه الفترة مفيدة للجميع.

- فى موسم الأعياد تقدم معظم الشركات تخفيضات وعروضًا ترويجية على منتجاتها، يمكنك توفير المال في حفل زفافك وشهر العسل.

سلبيات

- قد تزداد تكلفة استئجار المكان والموردين لكونه عطلة وطنية.

- قد يكون الأصدقاء والعائلة قد حجزوا إجازات مسبقًا، مما يعني أنه لا يمكن للجميع الحضور.

- يصعب التنبؤ بمواعيد العيد في وقت مبكر لأنها تتبع القمر، يمكنك اختيار إقامة حفل الزفاف الخاص بك في اليوم الثاني من العيد، عندما يكون اليوم الأول.

- قد تعني الطرق المزدحمة تأخر بعض النزلاء.

نصائح

أبلغ ضيوفك: لتجنب خيبة الأمل وضمان أن يتمكن الجميع من القيام بذلك، أرسل بطاقات الدعوة مبكرًا.

الذهاب للتسوق: يحتاج التسوق قبل أيام قليلة من عطلة العيد إلى خطة منظمة، حيث تميل العديد من المتاجر إلى التخفيضات وقد تنفد العناصر الترويجية بسرعة، قم بعمل قائمة بالعناصر التي تحتاجها وقم بتدوين أسماء المتاجر حتى تتمكن من شراء كل ما تحتاجه قبل بدء هوس التسوق في العيد.

الإفراط في التواصل مع الموردين: موسم الذروة يعني ارتفاع الطلب من المحتمل أنك لست الوحيد الذي يتزوج خلال العيد، لذا تأكد من حجز كل شيء مسبقًا: مصور، بائع زهور ، دي جي ، صالونات التجميل وما إلى ذلك، ذكرهم قبل أسبوعين من الموعد.

تأكيد ترتيبات السفر: إذا كنت تقضي شهر العسل بعد حفل الزفاف مباشرة، فاحجز إجازتك في وقت مبكر، وتأكد من أن لديك كل ما تحتاجه فيما يتعلق بالوثائق والتأشيرات، إذا كنت مسافرًا إلى بلد استوائي فقد تحتاج إلى مساعدة طبية مثل اللقاحات.

حزم أمتعتك: ستكون مشغولاً للغاية في الفترة التي تسبق حفل الزفاف، لذا احزم أمتعتك لشهر العسل ويوم الزفاف في وقت مبكر لضمان حصولك على كل ما تحتاجه.

ابقَ قريبًا: إذا كنت تستضيف حفل زفافك في فندق أو مكان خاص، فاحجز غرفة في فندق بالقرب من هذا الموقع، سيضمن ذلك عدم تعرضك في يوم زفافك لحركة مرور كثيفة في العيد.

تنظيف جاف: نظرًا لأن معظم الشركات ستغلق رتبي لفستان الزفاف الخاص بك على البخار مسبقًا وتعليقه في مكان آمن بعيدًا عن الغبار والطعام.

دمج العيد في حفل الزفاف: اطلب من متعهد الطعام الخاص بك إدراج حلويات العيد الخاصة مثل المعمول والتمور في القائمة، يمكنك أيضًا تخصيص هدايا الزفاف الخاصة بك مع رغبات العيد.