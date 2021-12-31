«دينا داش ونيللي كريم».. أبرز حفلات زفاف المشاهير في 2021

شهد عام 2021، زفاف عدد من المشاهير وسط أجواء احتفالية للغاية، مثل حفل زفاف الفنانة نيللي كريم، على بطل الاسكواش هشام عاشور، وكذلك تريند دينا داش، مع صديقتها، وفي السطور التالية، تستعرض «الدستور» أبرز احتفالات الزفاف لعام 2021:

علي الجميل وليلى الدبس

تزوج رجل الأعمال المصري علي الجميل، من ليلى الدبس، ابنة رجل الأعمال السوري ورئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس، حيث أقيم حفل زفافهما في الجونة.

ولم يحتفلا بزفافهما في يوم واحد كما يفعل معظم الناس، وإنما في غضون ثلاثة أيام، حيث كان موضوع اليوم الأول هو "Love Wild Ocean Child" واليوم الثاني كان موضوع "قصة حب" استضافه مركز الجونة الثقافي، وأخيرًا كان موضوع اليوم الثالث هو "البرية والحرة وتحت سطح البحر" في الجونة.

وحضر حفل الزفاف العديد من الممثلين والمشاهير المصريين مثل: نيللي كريم، وغادة عادل.

نيللي كريم وهشام عاشور

عقد لاعب الاسكواش المصري هشام عاشور، والممثلة المصرية نيللي كريم، عقد قرانهما في عام 2021، واحتفل الزوجان بلحظاتهما السعيدة في حفل زفاف جميل للغاية على شاطئ الساحل الشمالي.

طوني عيسى وأمونة عيد

تزوج الممثل اللبناني طوني عيسى، من أمونة عيد، في حفل زفاف شاطئي جميل أقيم في مكان يطل على مناظر خلابة للساحل، وحضر حفل الزفاف جيسي عبده، وداليدا خليل، وعدد من المشاهير.

دينا داش ومحمود أبو الغيط

في أوائل مارس 2021، احتفلت المدونة المصرية دينا داش، بحفل زفافها مع أقاربها ومجموعة من الأصدقاء المقربين، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، وأصبحت دينا داش، تريند بحث جوجل الأول في مصر بعد فيديوهات وصور زفافها.