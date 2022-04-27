بعد تراجع سعر الحديد.. توقعات بانخفاض أسعار مواد البناء خلال مايو المقبل

أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن هناك توجيهات بتراجع أسعار حديد بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيض أسعار الحديد خلال الفترة الحالية، موضحًا أن معظم مصانع الحديد خفضت أسعار الحديد وعلى رأسهم حديد عز بقيمة 850 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 19.170 ألف جنيه غير شامل الضريبة والقيمة المضافة.

وقال شمس الدين يوسف، لـ "الدستور"، إن هناك توقعات بتراجع أسعار حديد التسليح مواد البناء، خلال شهر مايو المقبل، موضحًا أنه خلال الشهور الماضية، تأثر حجم الطلب على مواد البناء خاصة بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار الحديد مما أدى إلى تراجع الطلب.

وأوضح المهندس شمس الدين يوسف، أن الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا مع مُصنعّي الحديد والصلب، بضرورة حل مشكلة ارتفاع أسعار الحديد، حيث قامت بعض المصانع بتقليص 1000 جنيه ليصل سعر طن الحديد من 21000 ألف إلى 20000 ألف وذلك لاستكمال عملية التشييد والبناء بالدولة.

أسعار الحديد التسليح اليوم في مصر

ويستعرض "الدستور" أسعار الحديد اليوم الأربعاء، الموافق 27 أبريل 2022، غير شاملة الضريبة والقيمة المضافة.