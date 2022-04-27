الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد تراجع سعر الحديد.. توقعات بانخفاض أسعار مواد البناء خلال مايو المقبل

حديد التسليح
حديد التسليح

أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن هناك توجيهات بتراجع أسعار حديد بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيض أسعار الحديد خلال الفترة الحالية، موضحًا أن معظم مصانع الحديد خفضت أسعار الحديد وعلى رأسهم حديد عز بقيمة 850 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 19.170 ألف جنيه غير شامل الضريبة والقيمة المضافة. 

وقال شمس الدين يوسف، لـ "الدستور"، إن هناك توقعات بتراجع أسعار حديد التسليح مواد البناء، خلال شهر مايو المقبل، موضحًا أنه خلال الشهور الماضية، تأثر حجم الطلب على مواد البناء خاصة بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار الحديد مما أدى إلى تراجع الطلب.  

وأوضح المهندس شمس الدين يوسف، أن الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا مع مُصنعّي الحديد والصلب، بضرورة حل مشكلة ارتفاع أسعار الحديد، حيث قامت بعض المصانع بتقليص 1000 جنيه ليصل سعر طن الحديد من 21000 ألف إلى 20000 ألف وذلك لاستكمال عملية التشييد والبناء بالدولة. 

أسعار الحديد التسليح اليوم في مصر 

ويستعرض "الدستور" أسعار الحديد اليوم الأربعاء، الموافق 27 أبريل 2022، غير شاملة الضريبة والقيمة المضافة. 

اسم المنتج 

السعر 

سعر طن حديد عز الدخيلة19.170 ألف جنيه 
سعر طن حديد المصريين 20000 ألف جنيه 
سعر طن حديد بشاي 20000 ألف جنيه
سعر طن حديد العتال من 19700 إلى 20000 ألف جنيه
سعر طن حديد عطية 19700 ألف جنيه 
سعر  طن حديد المراكبي 19700 ألف جنيه 
سعر طن حديد الكومي 19700 ألف جنيه 
سعر طن حديد المعادي 19700 ألف جنيه
سعر طن حديد العشري 19700 ألف جنيه
سعر طن حديد مصر ستيل 18600 ألف جنيه
  

 

 

 

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