مجلس إدارة مركز القياس والتقويم بجامعة سوهاج يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني

عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز القياس والتقويم، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبري باسط مدير المركز، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المطروحة فى جدول الأعمال، وذلك استعداداََ لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تم مناقشة معايير إعداد الأسئلة الموضوعية سواء أسئلة التكميل أو الصواب والخطأ، أو الاختيار من متعدد، مشددًا على ضرورة مراعاة تلك المعايير في صياغة الأسئلة، وملائمة زمن الاختبار لطبيعة السؤال مراعياََ قياس نواتج التعلم لكل مقرر.

كما ذكر الدكتور عبدالناصر يس، أن إدارة الجامعة تحرص على تطوير عمليات القياس والتقويم كأحد مداخل تحسين منظومة التعليم الجامعي، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في صياغة الأسئلة وإعداد الورقة الامتحانية، بما يتناسب مع مخرجات المقررات وجودة العملية التعليمية، وبما يحقق أهداف منظومة الاختبارات الإلكترونية.

وأضاف الدكتور صبري باسط، أنه خلال الاجتماع تم اعتماد الصورة النهائية للمعايير الإدارية للتقويم، والتي تضم معيار متطلبات إدارة أعمال الامتحان، معيار أعمال المراقبة، ومعيار أعمال لجان الرصد، وكذلك معيار تقويم الطلاب والامتحانات، وأخيراً معيار تطبيق قواعد الميثاق الأخلاقي للقائمين على عملية التقويم.

كان تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اختبارات القدرات التي تجريها كلية التربية النوعية لطلاب الدمج من الحاصلين على الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات عام ٢٠٢١م، وذلك بمقر الجامعة القديم، يرافقه الدكتورة زينب محمود الشريف الأستاذ بالكلية ورئيس لجنة اختبار الرسم والتصوير، والدكتور وجدي رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ورئيس لجنة اختبار التصميم، وأعضاء اللجنتين الدكتور محمد السيد كامل، والدكتور محمد عدلي محمد بجامعة جنوب الوادي، و الدكتورة إيمان عبدالله، بجامعة أسيوط، والدكتورة نهلة محمد بجامعة سوهاج .

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الجامعة تسعي جاهدة لتوفير الفرص التعليمية المتكافئة للطلاب ذوي الإعاقة أسوة بزملائهم الأصحاء، مضيفاً أنه تم إجراء اختبارات القدرات، لطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، ونجح منهم ١٠ طلاب للالتحاق بالدراسة بكلية التربية النوعية بقسمي التربية الفنية والموسيقية.