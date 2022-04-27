الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه أسيوط» تبحث اعتماد طلبات الدراسات التكميلية المقدمة من العاملين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماع اللجنة العليا للتدريب برئاسة اللواء المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بالتنسيق مع رؤساء قطاعات (الموارد البشرية، والأستاذة وفاء يوسف ممثل قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة للمياه عبر الـ video conference، المالي، المشروعات، الدعم الفني، التخطيط، التجاري، المعامل والجودة) لمناقشة الطلبات المتقدمة من العاملين بالشركة نحو استكمال الدراسات العليا التكميلية.

واعتمد رئيس الشركة، خلال الاجتماع طلبات الدراسات التكميلية المقدمة من بعض العاملين بالشركة بقطاع المعامل والجودة لأخصائي سلامه وصحه مهنيه وبعض الكيميائيين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة، مؤكداً على ضرورة استكمال دراستهم التكميلية وتيسير الإجراءات اللازمة لذلك، الأمر الذي سيوعد مردوده الإيجابي على الأداء المهني.

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وفي ختام الاجتماع صرح "درة" بأهمية تحفيز العاملين بالشركة على النهوض بكفاءتهم المعرفية وتزويد ثقافتهم العلمية من خلال الالتحاق بالدراسات التكميلية التي تمكنهم من تطبيق ما قاموا بتحصيله في بيئة العمل، ومن ثم ابتكار حلول وتقديم مقترحات جديدة تخدم منظومة العمل ويعود أثرها الإيجابي على تحقيق طفرة ملحوظة في مؤشرات الأداء الخدمي.

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هذا وكانت قد حصلت الشركة في وقت سابق على رسالة شكر من الشركة القابضة للمياه نظير التعاون المشترك الذي يؤتي ثماره من خلال زيادة الوعي القومي بضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة ومن أهمها القطع الموفرة للمياه في إطار الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه على مستوى الجمهورية.

حيث قام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بتنفيذ فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه خلال الربع الأول لعام 2022م والتي جاءت أنشطتها، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والكنيسة الأرثوذكسية، ومديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بأسيوط والاتحاد المصري للكشافة.

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نفذ فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بعض ورشة الرسم والتلوين لأطفال وطلاب المدارس لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.

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اسيوط الوادي الجديد الصرف الصحي مياه الشرب وزارة الثقافة الموارد البشرية ترشيد استهلاك المياه مجلس الادارة الشركة القابضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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