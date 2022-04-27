مصر في الصحف العربية|خطاب الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية الأبرز

اهتمت الصحف العربية، اليوم الاربعاء، بالعديد من الأحداث والأخبار الهامة في مصر خلال الساعات الماضية، والتي من بينها خطاب السيسي عن تنظيم الاخوان ومسلسل الاختيار وغيرها.

وترصد الدستور خلال السطور التالية ابرز الاحداث والأخبار الهامة لمصر في المنصات العربية.

العربية السعودية

استعرضت قناة العربية الاخبارية، اليوم الاربعاء، في تقرير لها حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول تنظيم الإخوان، مشيراً الي أن التنظيم هدد المصريين والدولة المصرية بشكل مباشر وصريح.

وقال خلال إفطار الأسرة المصرية، مساء الثلاثاء، إن ما جاء في مسلسل "الاختيار" حقيقي ووثق تلك الفترة ولم يكن هناك تآمر أو خيانة ضد الرئيس الراحل والسابق محمد مرسي، مؤكدا أنه وقف بإخلاص وصدق معه لأنه كان يرى أن الإخلاص يجب أن يكون لله والوطن الذي لم يكن يتحمل أكثر من ذلك في هذا الوقت.

وأضاف السيسي أنه وقف مع الرئيس مرسي على اعتبار أنه يقف مع مصر والشعب المصري ولو تآمر عليه فكأنه تآمر على مصر ومستقبل وحياة 100 مليون مصري، وهو ما لم يحدث، مضيفا أنه وقف بإخلاص وشرف لحماية الوطن وسيقف الجميع أمام الله ليحاسبوا على كل كلمة وكل فعل.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار كان واقعا في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر استنفدت الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات من 2011 حتى 2014 ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.

الأنباء الكويتية

سلطت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيرة إلي أن السيسي اشاد بدعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

وأضاف السيسي - في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية - أن «عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى».

وهنأ الرئيس السيسي، الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة، مشيرا إلى أن ما تم عرضه في مسلسل «الاختيار 3» هو ما تم في الواقع.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: «إننا استنفذنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.

وأشار إلى أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

وتابع: «أن خطواتنا كانت ثابتة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا الغالية».

ورحب الرئيس السيسى بشيوخ سيناء، وقدم لهم الشكر على تعاونهم مع الدولة، قائلا: «نستهدف تحقيق تنمية حقيقية في سيناء».

وأكد أن المرأة المصرية كانت في طليعة المسيرة ولم تتوان لحظة في أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني.

الجريدة الكويتية

وتناول تقرير عبر الجريدة الكويتية، اعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تقديم خدمات الفحص الطبي والعلاجي بالمجان لما يقرب من 100 ألف مواطن خلال أشهر يناير، فبراير، مارس من عام 2022، وذلك من خلال المعهد القومي للكلى والمسالك البولية التابع لهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بالوزارة.

وأوضح د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات الخارجية بالمعهد قدمت خدماتها لنحو 40 ألف مواطن، فيما استقبل قسم الطوارئ 5 آلاف مواطن.

وتابع أن المعهد أجرى خلال الربع الأول من العام الحالي 5 عمليات جراحية لزراعة الكلي، بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية، كما تم إجراء كل الفحوص الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى قبل إجراء عمليات الزرع، منوها بأن كل الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية للتأكد من استجابتهم للخطة العلاجية الموضوعة لهم وتحسن حالتهم الصحية.

وأكد «عبدالغفار» أن المعهد أجرى نحو 8 آلاف جلسة غسيل كلوي خلال ثلاثة أشهر، كما استقبل قسم المعامل الطبية 40 ألف مواطن، وقدم قسم الأشعة 6 آلاف خدمة، تنوعت بين (المقطعية، والمسح الذري، وقياس كثافة العظم، ورسم القلب، والأشاعات العادية).

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم استحداث بعض الأجهزة الطبية والخدمات الصحية بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والارتقاء بالحالة الصحية العامة للمواطنين، مؤكدا أن المعهد يتبع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين المرضى المترديين على المعهد، بهدف الحفاظ على مكتساب الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

من جهته، قال د.محمد صلاح الدين زكي، مدير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، ان المعهد يحرص على تدريب الأطقم الطبية، حيث تم تدريب 300 فرد من الأطقم الطبية، فتم تدريبهم على عدة مجالات متخصصة منها (سياسات التحول الرقمي، حقوق المرضى، مبادئ الحاسب الألي، مبادئ مكافحة العدوى وأساسيات الجودة)، بالإضافة إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار في تخصصات (مناظير ضوئية، والأدوية المثبطة للمناعة لمرضى زرع الكلى).