ضبط مستلزمات تصنيع لحوم غير صالحة داخل مصنع بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على 3 أكياس لحوم، وجردليِّ ألوان صناعية - عبوة الجردل الواحد 10 كجم - داخل مصنع بدون ترخيص تستخدم لوضعها على منتجات اللحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، مما تسبب ضررًا على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية تفيد بقيام المدير المسؤول عن مصنع لحوم بدون ترخيص بمنطقة العجمي بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته كميات من منتجات التصنيع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

وتم مداهمة المصنع وضبط المدير المسؤول، وبتفتيشه عُثِرَ على 3 أكياس لحوم أجزاء، وجردليِّ ألوان صناعية - عبوة الجردل الواحد 10 كجم - لوضعها على اللحوم، جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي مما تسبب ضررًا على صحة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيقات.