الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

علامات تخبرك أنك تعيش حالة الإيجابية السامة.. وهذه أسبابها

الإيجابية السامة
الإيجابية السامة

الإيجابية السامة هي الافتراض بأنه على الرغم من آلامنا العاطفية أو تحديات الحياة يجب أن يكون لدينا عقلية إيجابية فقط.

فعندما تُستخدم الإيجابية لإبطال أو إنكار أو إسكات التجربة الإنسانية، فإنها تصبح سامة، والكثير من حولنا يعانون من هذا الأمر.

إنه لأمر رائع أن يكون لديك نظرة إيجابية، ومع ذلك عندما تجعلنا الحياة نتعامل مع المشاعر المؤلمة فهذا هو الوقت الذي نحتاج فيه إلى أن نبدأ بالصدق.

تقول ميرنا إيوازا  أخصائية العلاج بالتنويم الإيحائي السريري ومدربة العلاقات وفقا لموقع “ذا ناشونال” : "عندما تحدث أشياء صعبة  من المهم أن نعترف بمشاعرنا ومشاعر الآخرين بدلاً من التغاضي عنها.. إن الاعتراف بمشاعرك الحقيقية والسماح لها بالظهور أمر علاجي للغاية في الوقت الحالي، ويمكن أن يكون أكثر فائدة لصحتك العقلية من التمسك بآراء ومعتقدات غير قابلة للتفاؤل".

وتابعت: فرض تغيير إيجابي على كل شيء يمكن أن يمنحك نظرة غير واقعية وقد يجبر الناس على رفض نصيحتك أو الشعور بعدم الارتياح أو عدم سماعك في وجودك.

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10 علامات تدل على أنك تعيش إيجابية سامة

تخفي كيف تشعر حقًا عاطفياً،
أنت تتجاهل المشاعر غير الإيجابية
تشعر بالعار عندما تكون لديك مشاعر سلبية
أنت تركز على الجوانب الإيجابية لموقف مؤلم
أنت ترفض السماح لأي شخص برؤيتك غير سعيد، وتكشف فقط عن النسخة المتفائلة من نفسك.

أنت تكافح من أجل إنهاء المشاريع أو العلاقات عندما يحين وقتهم

أنت تقول عبارات مثل "قد يكون الأمر أسوأ"
ما هي تأثيرات الإيجابية السامة؟
السلوك الإيجابي السام لا يسمح لك بالشفاء أو تجربة السعادة الحقيقية، والتي يمكن أن تكون لها عواقب طويلة المدى.

امنح نفسك مساحة آمنة للشعور والشفاء، بدلاً من العيش في إيجابية سامة وحرمان نفسك من حقيقة مشاعرك.

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ما الذي يسبب السلوك السام؟

الناس يلجأون إلى الإيجابية السامة لواحد من ثلاثة أسباب رئيسية، الأول هو الافتقار إلى الوعي الذاتي قد لا ندرك أننا نتجاهل مشاعرنا وقد نعتقد حقًا أن قول انظر إلى الجانب المشرق مفيد.

والثاني هو كفاح الفرد للجلوس بمشاعر صعبة، قد يكون من المؤلم للغاية أن نرتاح بمشاعرنا الصعبة، ناهيك عن محاولة تهدئة الآخرين الذين يكافحون للتعامل مع موقف صعب، السبب الأخير هو الافتقار إلى مهارات التعاطف، عندما نكافح من أجل التواصل مع الألم الذي يعاني منه الآخرون، فسنقوم على الأرجح بتقليل تجاربهم.

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الايجابية السامة تحديات الحياة الألم عقلية علامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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