الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 76 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى كوريا الجنوبية
كورونا فى كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، 76 ألفا و787 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 17 مليونا و86 ألفا و626 إصابة.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - 141 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22 ألفا و466 حالة.

وانخفض عدد مرضى كورونا من أصحاب الحالات الخطيرة بمقدار 67 مريضا عن اليوم السابق إلى 546 مريضا، ليتراجع لأول مرة إلى أقل من 600 مريض في 62 يوما.

واعتبارا من أمس الأول، تم خفض تصنيف الأمراض المعدية الخاصة بكورونا بدرجة واحدة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية مع فترة انتقالية مدتها 4 أسابيع، ومن المتوقع أن تعتمد البلاد فيروس كورونا كفئة ثانية يوم 23 مايو في أقرب تقدير بمجرد أن تسير الفترة الانتقالية على ما يرام، مما قد يتم معه إلغاء الحجر الصحي الإلزامي لمصابي كورونا وسيسمح لهم بتلقي العلاج في العيادات والمستشفيات المحلية مثل مرض متوطن اعتبارا من نهاية مايو.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا إجراءات الوقاية من فيروس كورونا أحدث طرق مواجهة فيروس كورونا

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