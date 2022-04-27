الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبحثان الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية الأذري
وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف

التقى وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف مع ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حرية وسائل الإعلام تيريزا ريبيرو، وناقشا حرية الإعلام والوضع الإقليمي.
وذكرت وزارة الخارجية الأذرية - في بيان - أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع ما تم إنجازه في مجال حرية الإعلام في أذربيجان، وفقا لما ذكرته صحيفة "أذرنيوز" اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.
وأكد بيراموف أن أذربيجان تقدر بشدة التعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في جميع المجالات بما في ذلك حرية الإعلام.
و تطرق الجانبان لمناقشة الأوضاع في المنطقة بعد النزاع والخطوات المتخذة لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.
من جانبها، شددت ريبيرو على أهمية حرية وسائل الإعلام في بناء الثقة، مؤكدة أنها عنصر مهم أيضا لتحقيق السلام والأمن وأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمكنها مساعدة أذربيجان في هذا الصدد.

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