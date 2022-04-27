الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تبحث قانونا يسمح ببيع الأصول الروسية

الأصول الروسية في
الأصول الروسية في كندا

أفادت صحيفة "ناشونال بوست" الكندية بأن سلطات البلاد ستنظر في إعداد قانون يسمح ببيع الأصول الروسية في كندا، تعود لمواطنين روس مشمولين بالعقوبات.

كما يقترح القانون المزمع منح وزير الخارجية الحق في مطالبة الأفراد والكيانات بتقديم معلومات "تتعلق بفرض العقوبات وإنفاذها".

وحسب البنود التي يتضمنها مشروع القانون، فإن الحكومة الكندية لم تكتف فقط بمنح نفسها الحق في تجميد الأصول ومصادرة الممتلكات، بل ستمنح نفسها أيضا الحق في بيع الأصول المملوكة لأشخاص خاضعين للعقوبات الغربية.

وحتى يوم الثلاثاء، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1100 فرد وكيان روسي وأوكراني وبيلاروسي تعتبرهم مقربين من السلطات الروسية أو لهم علاقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

روسي روسية كندا الأصول الروسية روس الروسي الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

الرئيس السيسى يوجه التحية لحمدين صباحى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. «حياة كريمة» تستكمل مبادرة وصل الخير حتى نهاية 2022

الرئيس السيسى يعلن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

الوطن يتسع للجميع: 13 تصريحًا مهمًا للرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية