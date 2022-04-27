الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى : رسائل الرئيس السيسى للداخل والخارج فى منتهى الشفافية والوضوح‎‎

النائب عبده أبو عايشة
النائب عبده أبو عايشة

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي للداخل والخارج، خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا: «جاءت في التوقيت المناسب تماما للجميع، سواء ما يتعلق بخفايا الفترة الحرجة التي مرت بها مصر في عام 2013 وقدمها مسلسل الاختيار3 أو غيرها».

ونوّه أبو عايشة إلى صدق الرئيس السيسي في تناول الأزمات ومشاركة الشعب المصري، ومنها قوله: «استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة. وأن المواطن المصري، تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي في مصر، وبالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية».

وأضاف أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية، وهو تأكيد على مدى قوة العلاقات المصرية- العربية وتشعبها، ووقوف الجميع بجانب مصر تحت حكم الرئيس السيسي ورؤيته وقيادته الحكيمة للوطن.

واختتم أبو عايشة بأن توجيه الرئيس السيسي التحية لأهالي سيناء وشيوخها لتعاونهم مع الدولة، يؤكد الاعتراف بفضلهم في دحر الإرهاب والتطرف والانتصار للوطن.

النائب عبده أبو عايشة مجلس الشيوخ الرئيس السيسي حفل أفطار الأسرة المصرية الشعب المصري

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