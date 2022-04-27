الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مروة عبدالمنعم تكشف حقيقة زواجها من الفنان مصطفى قمر

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم

أكدت الفنانة مروة عبد المنعم أن الفنان تامر حسني  يعتبر من الفنانين المميزين ووصفته بأنه إنسان وكان في ظهرها في رحلتها الفنية، خاصةً في فيلم "عمر وسلمى". 

 

تصريحات مروة عبد المنعم في برنامج نص الحدوتة على سي بي سي
كما نفت "عبدالمنعم" خلال حوارها إلى برامج "نص الحدوتة" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "CBC" والذي  يعرض خلال الشهر الرمضاني الكريم، شائعات ترددت بعد قيامها بنشر صورة على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي مع مصطفى قمر بأنهما تزوجا، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح، معلقة: “مفيش أي حاجة بينا.. وهي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.


وأوضحت أنها لا تعلم السبب وراء تلك الشائعة خاصة وأن الفنان مصطفى قمر يحب زوجته، مضيفة: "طول عمري نفسي أغني وأرقص كل إما أقول لحد كدا مايصدقنيش". 


أردفت: "اتصدمت في يحيى الفخراني لأني كنت أرهبه ووجدت أنه شخص صدوق ومحترم لدرجة أني سميت ابني على اسمه يحيى وجاء السبوع وهنأني، وعملت في مسلسل (عباس الأبيض) وتعلمت منه لأنه ملتزم جدًا ويحب الممثل الذي معه ولا يبخل عنه في معلومة أو إحساس أو طاقة، وعملت معه في المسرح وتعلمت منه أنه لا يجامل أي شخص لكنه يحترم الجميع وهو طاقة فظيعة وكان يوميًا يبكي في المسرح خلال دوره بشكل متقن وجعلني أحب المسرح". 


"نص الحدوتة" يقدم 30 حكاية مع أشهر نجوم الفن الذين قدموا أعمالًا لا تنسى وأصبحوا أيقونات في السينما والفيديو والمسرح، ويستعرض الضيوف في كل حلقة من حلقات البرنامج بعض الذكريات والمعلومات التي لم يتم الكشف عنها من قبل.

 

مروة عبد المنعم الفنانة مروة عبد المنعم تامر حسني الفنان تامر حسني الفنانين إنسان

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