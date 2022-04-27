ارتفاع عدد المستفيدين من الدعم النقدي.. أبرز أنشطة التضامن خلال 24 ساعة

شهدت وزارة التضامن، اليوم، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:



«القباج» تدعو المجتمع الأهلي إلى إدراج الفكر الاستثماري في الخدمات الاجتماعية

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وذلك في إطار توفير وزارة التضامن الاجتماعي شبكات الحماية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للأولي بالرعاية، وكذلك لتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للاستثمار من أجل إنشاء شبكات أمان اجتماعي من خلال دعم وحماية الأسر الأولي بالرعاية.

https://www.dostor.org/4068799

علاج الإدمان: استمرار رصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة طوال شهر رمضان المبارك ‪2022‬ وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع في سياق دوره الذي رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

https://www.dostor.org/4069004



لأول مرة.. الدعم النقدى يرتفع لأكثر من 4 ملايين أسرة مستفيدة

قال تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، إنه لأول مرة يصل أعداد المستفيدين من الدعم النقدي 4,063,755 مليون أسرة مستفيدة خلال أبريل الجاري.

وأكد التقرير، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" بلغ مليونا و460 ألفا و515 أسرة مستفيدة حتى أبريل الجاري، مقارنة بمليون و317 ألفًا و336 مستفيدًا حتى مارس الجاري، الذي يستهدف المُسنين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر وذوي الإعاقة.

https://www.dostor.org/4069038

وزيرة التضامن: الاكتشاف المبكر للإعاقة من أهم أولويات «حياة كريمة»

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن من أهم أولويات الوزارة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة هو الاكتشاف المبكر للاعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز للاكتشاف المبكر فى كافة مراكز وقرى حياة كريمة، علاوة على تطوير المكاتب القائمة، قائلة :« نسارع الزمن على ميكنة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بهذه المراكز وتدريب العاملين بها لتقديم الخدمة بشكل جيد للفئات المستهدفة».

https://www.dostor.org/4069083